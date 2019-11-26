شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد فيديو مرعب ومخيف أخاف سكان عدن واصابهم بالهلع وفتحي بن لزرق يصرخ ويقول كل شئ توقعناه الا هذه لن تصدق ماحدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق الصحفي اليمني فتحي بن لزرق على عمليات البسط على مقابر في العاصمة الموقعة عدن من قبل نافذين.

وقال بن لزرق في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" : البدء بالبسط على المقابر في عدن مؤشر خطير لكنه يؤكد للعالم اجمع ان لا مشروع لدى هؤلاء .

جديد الخليج 365:

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واضاف، من سيزاحم الموتى في قبورهم لن يكون مؤتمنا على حياة الاحياء من الناس.

ولفت، من ينشد الحياة وسط المقابر لايمكن له ان يؤسس لشيء فالمقابر رمز الموت والناس مشروعها الحياة ،ومشاريع الموت لاتصنع الحياة.

الى ذلك ارتفعت وتيرة أعمال البسط والنهب على الممتلكات العامة، في العاصمة المؤقتة عدن، حتى وصلت حداً لم يكن يتخيله الأهالي، حيث سطا نافذون، يوم الأحد، على إحدى أكبر المقابر في عدن.

وأظهر تسجيل مرئي، مجموعة من المتنفذين، بحماية أمنية، وهم يبسطون على أرضية مقبرة “بوحربة” في مديرية المنصورة، الأمر الذي أثار موجة سخط واسعة في أوساط الأهالي، حيث لم يراعِ أولئك النافذون حتى حرمة الموتى.

وانتشرت عمليات السطو على الأراضي ونهب الممتلكات العامة والخاصة، في المحافظات الجنوبية، بشكل كبير، في الآونة الأخيرة، نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده تلك المحافظات منذ عام 2015م، وتشير الدلائل إلى تواطؤ الجهات الأمنية مع منفذي تلك العمليات.