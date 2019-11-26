صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولفتت المصادر إلى أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتحركات المليشيا لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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