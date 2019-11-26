شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. إصابة طالبات بانهيار سقف مدرية في المحويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ المحويت أصيب عدد من الطالبات في محافظة المحويت، اليوم الثلاثاء، تشرين الثاني 26، 2019، جراء سقوط سقف إحدى المدارس، بحسب ما أكدته مصادر تربوية.

Advertisements وقال مصدر في مكتب التربية إن سقف مدرسة في مديرية "جبل المحويت" انهار على الطالبات وخلف إصابات. وأكد المصدر أن المصابات نقلن إلى مستشفى في المديرية لتلقي العلاج وأن الإصابات تنوعت بين المتوسطة والخطيرة.

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