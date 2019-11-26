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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يشارك في المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية بلندن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
شاركت الجمهورية اليمنية،اليوم، في المؤتمر الدولي للمنظمة البحرية الدولية( IMO)في دورته الحادية والثلاثين المنعقد في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن بوفد ترأسه وكيل وزارة النقل القبطان/ علي الصبحي وسفير بلادنا لدى المملكة المتحدة وممثل اليمن لدى المنظمة الدكتور ياسين سعيد نعمان.
ويناقش المؤتمر خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، عدد من البنود المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار ومنع تلوث البيئة البحرية وضمان سلامة الملاحة البحرية في أعالي البحار وفي المضايق البحرية والممرات الملاحية في جميع أنحاء العالم.
وشدد المؤتمر على ضرورة تكاثف الجهود الدولية والإقليمية نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وعلى رأسها تمكين المرأة في المجتمع البحري.
شارك في المؤتمر مسئول ملف المنظمة البحرية الدولية المستشار فاطمة عفاره .
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