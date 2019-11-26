ما وراء تصعيد المليشيا العسكري في الساحل الغربي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

كشفت مصادر خاصة عن سبب تصعيد مليشيا الحوثي في الساحل الغربي لليمن.



وشنت المليشيا، منذ مطلع الأسبوع الجاري، هجمات متتالية بصواريخ باليستية وطائرات من دون طيار على مواقع للقوات المشتركة في مديرية المخا الساحلية.

وأكدت المصادر أن المليشيا حاولت استغلال انتشار نقاط المراقبة بتصعيد وهجمات في بقية المناطق في الساحل.

ولفتت المصادر إلى أن الهجمات الحوثية كبدتها العشرات من المقاتلين بينهم قيادات من الصف الأول.

وتابعت المصادر أنه وعلى إثر هذه الخسائر، لجأت المليشيا إلى استخدام الطائرات المسيرة والباليستي وفشل في تحقيق أهدافه.

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وبحسب المصادر فإن نجاح دفاعات التحالف في التصدر للهجمات الجوية الحوثية، دفعت الحوثي إلى نقل التصعيد إلى مدينة الحديدة لإفشال ما أنجزه الجنرال الهندي.

ويوم أمس زعمت المليشيا أنها نفذت عمليات جوية ناجحة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى، وهو ما سخر منه الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد.

وأكد دويد أن المليشيات الحوثية تلجأ إلى اختلاق انتصار وهمي لرفع معنويات أتباعها من المغرر بهم.

وفي تغريدة له على منصة التدوين تويتر، قال العميد دويد: "ليس بغريب على الحوثي تدبيج انتصارات وهمية وزائفة ليس لها وجود، الهدف منها التغرير على أتباعه".

وتابع: "بعد الفشل الذريع الذي جناه في اختراق جبهة الساحل الغربي التي ذاق فيها المر لجأ إلى الصواريخ والطائرات المفخخة ليضرب بها المدنيين، ولكنه خاب وخسر وجنى فشلاً ذريعاً".