الفنان صلاح الأخفش يشارك في افتتاح خليجي24 بالدوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار، اليوم الثلاثاء، الموافق 26 نوفمبر 2019، إلى العاصمة القطرية الدوحة لمشاهدة حفل افتتاح بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين «خليجي 24».



ويشارك في بطولة خليجي 24 ثمانية منتخبات أبرزها المضيف قطر، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان حاملة اللقب، والعراق واليمن والكويت، وتستمر البطولة حتى 8 ديسمبر المقبل.

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وقُسمت هذه المنتخبات إلي مجموعتين، المجموعة الأولى في خليجي 24 تضم منتخبات: قطر، الإمارات، العراق، واليمن، أما المجموعة الثانية في خليجي 24 فتضم منتخبات: السعودية، البحرين، الكويت، وسلطنة عمان.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين منتخبي قطر ونظيره المنتخب العراقي ضمن مباريات المجموعة الأولى، على أرضية ملعب استاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم 2022، وسيستضيف أيضًا مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها بين الإمارات واليمن.

أما حفل الافتتاح فسيشارك فيه عدد من الفنانين العرب، من بينهم الفنان اليمني صلاح الأخفش.