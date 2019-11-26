حارس منتخبنا الوطني سالم عوض: لا أخشى أي لاعب إماراتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكد سالم عوض حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالمشاركة في بطولة كأس الخليج في قطر.

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وأضاف سالم عوض، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين، قبل مباراته الأولى في البطولة غداً الثلاثاء أمام المنتخب الإماراتي: "تأهبنا للبطولة بمعسكر قوي، فريقنا جاهز، ونتمنى تحقيق أول فوز".

وعن اللاعب الإماراتي الذي يخشى جانبه، قال عوض: "كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على فرد بعينه ونعمل حساب للجميع، ولكننا لا نخشى أحدا وسنحاول تقديم مباراة قوية في بداية مشوارنا بالبطولة"