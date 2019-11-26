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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حارس منتخبنا الوطني سالم عوض: لا أخشى أي لاعب إماراتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أكد سالم عوض حارس مرمى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أنه سعيد بالمشاركة في بطولة كأس الخليج في قطر.
وأضاف سالم عوض، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين، قبل مباراته الأولى في البطولة غداً الثلاثاء أمام المنتخب الإماراتي: "تأهبنا للبطولة بمعسكر قوي، فريقنا جاهز، ونتمنى تحقيق أول فوز".
وعن اللاعب الإماراتي الذي يخشى جانبه، قال عوض: "كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على فرد بعينه ونعمل حساب للجميع، ولكننا لا نخشى أحدا وسنحاول تقديم مباراة قوية في بداية مشوارنا بالبطولة"
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