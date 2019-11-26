أساسي قرار ملكي : طرد الأمیر من القصر بعد ھذة الفضیحة الاخلاقیة المدویة ..(اسماء وتفاصیل ماحدث)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قالت تقاریر صحفیة إن الملكة إلیزابیث وافقت على انتقال الأمیر أندرو إلى مكتب خاص خارج قصر باكنغھام، وأنھ أُمر بنقل طاقمھ من القصر أیضاً في ما یشبھ الإجبار على ذلك، وذلك حسبما نقل ھذه التفاصیل تقریر لصحیفة Mirror البریطانیة.



الأمیر أندرو یجبر على الانتقال لمكتب خارج قصر باكنغھام وحسب الصحیفة البریطانیة، فقد حدث ذلك بعد تفاقم الوضع المحرج الذي یقبع بھ دوق یورك الجمعة 22 نوفمبر/تشرین الثاني بعد تخلي شركة Barclays ،أحد الرعاة الرئیسیین لمشروعھ Palace Pitch المحبب إلى قلبھ، عنھ على خلفیة فضیحة إفصاحھ عن صداقتھ بجیفري إبستین المتعدي الجنسي المدان. وقالت الشركات KPMG وChartered Standard وInmarsat ،إنھا جمیعاً لن تجدد دعمھا المالي لمشروع دوق یورك التجاري الرائد Palace Pitch.

كان من المتوقع أن یسافر أندرو خلال عطلة نھایة الأسبوع الحالیة إلى البحرین ضمن المشروع، لكنھ أُجبر على إلغاء خططھ.

وقد أكدت الأوركسترا الفیلھارمونیة الملكیة أن الأمیر أندرو لم یعد راعیھا بعد الجدل الذي ثار حول صداقتھ بجیفري إبستین. ومن المرتقب أن یعتزل الأمیر أندرو الحیاة العامة بسبب فضیحة علاقتھ بجیفري إبستین قال متحدث رسمي باسم الأوركسترا في بیان: «بعد إعلان صاحب السمو الملكي دوق یورك أنھ سیعتزل الحیاة العامة،

التقى ممثلو إدارة الأوركسترا الفیلھارمونیة الملكیة بمكتب الأمیر أندرو بعد ظھیرة یوم الخمیس 21 نوفمبر/تشرین الثاني». وتابع: «وفي اجتماع لاحق للأوركسترا، اتُخذ قرار بأنھ ینبغي على الأوركسترا حل شراكتھا مع راعیھا على الفور». وأضاف: «ترغب الأوركسترا الفیلھارمونیة الملكیة في الإعراب عن امتنانھا لصاحب السمو الملكي على دعمھ للأوركسترا على مدى الـ15 عاماً الماضیة. وباعتبارھا واحدة من فرق الأوركسترا الرائدة في العالم، تتطلع الأوركسترا الفیلھارمونیة الملكیة إلى جدول حفلات مزدحم داخل المملكة المتحدة وفي العالم بأسره خلال العام المقبل».

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وادعى مصدر ملكي في وقت سابق أن أماندا ثیرسك، مساعدة الأمیر أندرو المؤتمنة، أُ یورك بالظھور في برنامج Newsnight. بلغ أندرو بأن ثیرسك،

وھي واحدة من أعضاء مجلس إدارة مشروعھ Palace Pitch ،ستُقال من منصبھا الممول من وأُ الأموال العامة بعد اعتزالھ الواجبات العامة یوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرین الثاني. لكن مصادر ملكیة ادعت أن أندرو «تعھد بإبقائھا ضمن طاقمھ» وأنھ سیستخدم أموالھ الخاصة لدفع راتبھا.

ونقلت صحیفة Mail Daily The البریطانیة أن ثیرسك، التي یُعتقد أنھا كانت القوة الدافعة لمشاركة أندرو في اللقاء الكارثي ببرنامج Newsnight ،ستتولى الآن إدارة برنامج إرشاد الشركات بعد إعفائھا یوم الخمیس 21 نوفمبر/تشرین الأول.

ومن المعروف أن ثیرسك تدیر أیضاً مبادرة جائزة المشروعات الرقمیة الملھمة التي یقدمھا دوق یورك

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