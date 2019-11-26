شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. مواجهات عنيفة بين المليشيا وقبائل عنس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ ذمار أكدت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت، في وقت متأخر من مساء الأثنين، بين مسلحين حوثيين ورجال قبائل عنس، بمحافظة ذمار (وسط اليمن)، وذلك على خلفية محاولة المليشيات مداهمة منازل بعض المواطنين واختطافهم.

Advertisements وتابعت المصادر، أن المواجهات اسفرت عن سقوط عدد من الجرحى من الجانبين ولازال التوتر قائما حتى هذه اللحظة. وأفادت المصادر بأن جماعة الحوثي أرسلت تعزيزات إلى منطقة الاشتباكات وسط حالة من التوتر. من جانبها أعلنت قبائل عنس النفير العام لمواجهة المليشيات الحوثية.

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