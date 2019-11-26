شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار في أسبوع: اغتيال قيادات ونهب أراضي وإجراءات تحسبا لانتفاضة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ خاص:

يرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث التي شهدتها محافظة ذمار خلال أسبوع، في التقرير التالي:



اغتيال قيادات

على الرغم من عدم وجود جبهة قتال في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ العام 2014، إلا أن القتل يلاحق القيادات الحوثية فيها.

والسبت الماضي، قتل ثلاثة من أبرز القيادات الميدانية في كمين مسلح.

ووفق مصادر خاصة، فإن القادة الحوثيين، عادل الاسدي، حسين زيد، حافظ الاشول، لقوا مصرعهم في كمين مسلح بمديرية ضوران بالمحافظة.

وذكرت المصادر أن الثلاثة القياديين كانوا في طريقهم إلى صنعاء، أثناء تعرضهم لكمين مسلح تبعه إلقاء قنبلة على السيارة التي كانت تقلهم مما أدى إلى مصرعهم في الحال.

احتراق مستشفى:

والجمعة الماضية اندلع حريق هائل في مستشفى دار الشفاء، وسط مدينة ذمار، عاصمة المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن ماساً كهربائياً في أحد المولدات التابعة للمستشفى تسبب باندلاع حريق هائل، بمحاذاة مدخل البوابة الرئيسية للمستشفى، شوهد تصاعد ألسنة النيران وأعمدة الدخان في أنحاء عدة من المدينة.

ووفق المصادر فقد تسبب تأخر سيارات الاطفاء في احتراق المستشفى بشكل كامل.

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مخاوف الانتفاضة:

كما حدث في العاصمة صنعاء، اتخذت مليشيا الحوثي جملة من الإجراءات في ذمار تحسبا لخروج تظاهرات.

ووفق مصادر خاصة، فقد أقدمت المليشيا على تغيير عناصرها المتواجدة في مداخل مدينة ذمار، واستبدلتها بعناصر أخرى، مع تكثيف تواجدها في تلك النقاط.

وقالت المصادر إن المليشيا الحوثية غيرت جميع عناصرها المتواجدة على مداخل مدينة ذمار، واستبدلتهم بعناصر مكثفة في ظل مخاوف حوثية عقب أحداث الانتفاضات الشعبية في العراق ولبنان وإيران.

وتابعت المصادر، أن هدف المليشيات من تكثيف عناصرها في تلك النقاط هو منع القبائل من مساندة أي انتفاضة متوقع لها ضد المليشيات الحوثية، حيث تتوقع المليشيات حدوث انتفاضة ضدهم، وخصوصاً بعد انتفاضة إيران.

استمرار النهب:

في سياق منفصل، واصلت مليشيا الحوثي عمليات النهب لممتلكات المواطنين.

وأقدمت قيادات بارزة في لجنة المظالم الحوثية على نهب عشرات الأراضي التابعة للمواطنين بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة، أن عصابات حوثية بإشراف مباشر من المدعو "محمد عبدالله إسماعيل الشجني" المعين من قبل المليشيات مسؤولاً في لجنة المظالم ، والتي أنشأتها المليشيات الحوثية بذريعة الوقوف عند مظالم المواطنين، تقوم بنهب عشرات الأراضي التابعة للمواطنين بمحافظة ذمار.

وتابعت ، أن "محمد عبدالله إسماعيل" الذي استحدث سجناً خاصاً يقوم باعتقال المواطنين فيه ،يقوم بتزوير وثائق الأراضي قبل الاستيلاء عليها، ليتلوا ذلك البسط عليها بتلك الوثائق المزورة، وبالتعاون مع بعض القيادات والقضاة في المحاكم وقيادات المليشيات الحوثية في المحافظة