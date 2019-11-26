شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مشرف حوثي بارز يقود حملة ملاحقة للناشطين بسبب تدوينات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت مصادر محلية إن مشرف مليشيات الحوثي في مديرية الثورة يصنعاء المدعو "علي المحطوري" يقود حملة ملاحقة وترهيب للناشطين الشباب على موقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

Advertisements وبحسب المصادر، يوجه القيادي الحوثي المحطوري تهديدات لمن يغرد بما يناهض أفكار الجماعة أو ينتقدها، بالاختطاف والإخفاء القسري. يشار إلى أن هذا يأتي ضمن السلوك العنيف الذي انتهجته الجماعة منذ انقلابها على الدولة نهاية 2014م، تجاه وسائل الإعلام والصحافيين والناشطين على خلفية الرأي السياسي. وتواصل مليشيات الحوثي اختطاف 13 صحفي في سجون تسيطر عليها بصنعاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صنعاء.. مشرف حوثي بارز يقود حملة ملاحقة للناشطين بسبب تدوينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.