مواطن حضرمي يستغيث بالمحافظ البحسني من فساد مؤسسة الاتصال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

وجه مواطن من أبناء ساحل محافظة حضرموت، نداء خاصا للسيد المحافظ اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، يشكو فيه من سوء معاملة مؤسسة الاتصالات بساحل المحافظة.



وقال المواطن الذي لم يُكشف عن هويته: "إن ما يدور ويجول في إدارة الاتصالات بمدينة المكلا من سوء معامله العمال والموظفين والأخلاق الرذيلة السيئة مع المواطنين، أوصلهم الى إهانة المواطنين وكبار السن".

وكشف الشاب عن مجموعة أسماء تتصدر رأس القائمة في المعاملة السيئة.

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وتابع المواطن: "ليعرف المحافظ فرج البحسني الموظفين الفسدة الموجودين في اداره الاتصالات والمستهترين في المواعيد واستفزاز المواطنين ورفع الصوت على المواطنين وإهانتهم ولو عملتم استفتاء عن أسوء إدارة في حضرموت معاملة للمواطن لاستحقت الاتصالات المركز الأول دون منافسة ولا تذكر لمواطن إلا ويسب ويشتم ويدعو على موظفيها وعمالها مما يعانوه منها" .

وأشار المواطن بالقول :"في بعض الأعطال تذهب الى المهندس يقولك مش عندي روح عند فلان الفلاني تروح عند فلان الفلاني ويقولك مش عندي عند فلان الفلاني تروح عند فلان الفلاني يقولك خلاص اتصل بي الاسبوع الجاي، تتصل به الاسبوع الجاي يقولك مش عندي عند فلان الفلاني هذا الستهترار وإلاستهزاء وإلاستحقار بالمواطن بلغ مداه بسبب عدم اتخاذكم اي اجراءات عقابية وهي وصمة عار في تاريخكم أن يعاني المواطن الامرين من قبل شلل الفساد والاستهتار".

واختتم المواطن شكواه بالاشارة الى أن "البعض من موظفي الاتصالات يقولك ياخي ما بشتغل الا لما تريضنا بالفلوس .. ناهيك عن الموظفين المتأخرين عن حضور الدوام الي يجيك الساعة 8:15 والي يجيك 8:30 والي يجيك 8:45 مخلين المواطنين تحت حراره الشمس ولا مباله نرجو من المحافظ إصلاح الخطأ الذي يحصل في ادارة الأتصالات و إقاله الفاسدين والمستهترين والمستفزين ووضع عمال يستطيعون العمل على أكمل وجه".

ونوه المواطن الحضرمي، أنه يعاني من متابعة إصلاح خلل في خط تلفونه لأكثر من 4 أشهر لكن دون استجابة".