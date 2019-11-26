صنعاء.. مليشيا الحوثي تداهم منزلا وتختطف مواطنا وزوجته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 الخليج 365 أكدت مصادر صحفية أن عناصر من مليشيات الحوثي داهمت منزل مواطن في العاصمة صنعاء في وقت متأخر من مساء الاثنين.

Advertisements ونقلت وكالة "خبر" عن مصادرها، أن عناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية اقتحمت منزل المواطن عبدالله قايد الطويلي في شارع تعز بالعاصمة صنعاء. وذكرت المصادر، أن العناصر المليشاوية والتي داهمت المنزل برفقة فرقة حوثية نسائية (زينبيات) اختطفت المواطن الطويلي وزوجته واقتادوهما إلى جهة غير معلومة. وكثفت المليشيات الحوثية من حملات المداهمة والاعتقالات العشوائية للمواطنين واستحدثت مزيداً من نقاط التفتيش في شوارع العاصمة تحسباً لأي احتجاجات شعبية ضد سلطاتها

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