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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : إبنة حسين فهمي تخطف الأنظار في يوم ميلادها .. وهكذا غنت ورقصت لوالدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - احتفلت منة، ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، بيوم ميلادها في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمنة وهي تغني لوالدها "يا واد يا تقيل" وترقص معه.
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,كان الفنان حسين فهمي قد ظهر مع زوجته الجديدة في أول ظهور إعلامي رسمي لهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث لم يعلن عن هذا الزواج بشكل رسمي إلا بعد فترة من الزواج.
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يا واااد يا تقييييل ♥️♥️😄 حبيت الفيديو اوي 😍😅 حسين فهمي ومنوووووني ❤️😘😘😘😘😘 . . #تخفيضات #صباح_الخير #عرب_فوتو #متجر #كاميرا #صوره #الناس_الرايئه #تصميم #تصميمي #فلورا #هديه #عطورات_فرنسية #مطاعم_الرياض #غرد_بصورة #طلوع_الشمس #انستقرام #صباحي #روقان_صباحي #بعدستي #اسواق_الرياض #صور #سفر #سياحه #منه_حسين_فهمي #حسين_فهمي #مهرجان_القاهره_السينمائيView this post on Instagram
يا واااد يا تقييييل ♥️♥️😄 حبيت الفيديو اوي 😍😅 حسين فهمي ومنوووووني ❤️😘😘😘😘😘 . . #تخفيضات #صباح_الخير #عرب_فوتو #متجر #كاميرا #صوره #الناس_الرايئه #تصميم #تصميمي #فلورا #هديه #عطورات_فرنسية #مطاعم_الرياض #غرد_بصورة #طلوع_الشمس #انستقرام #صباحي #روقان_صباحي #بعدستي #اسواق_الرياض #صور #سفر #سياحه #منه_حسين_فهمي #حسين_فهمي #مهرجان_القاهره_السينمائيView this post on Instagram
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