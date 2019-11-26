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شاهد بالفيديو : إبنة حسين فهمي تخطف الأنظار في يوم ميلادها .. وهكذا غنت ورقصت لوالدها

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عدن - ياسمين التهامي - احتفلت منة، ابنة الفنانين حسين فهمي وميرفت أمين، بيوم ميلادها في حفل اقتصر فقط على الأهل والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات لمنة وهي تغني لوالدها "يا واد يا تقيل" وترقص معه.

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,كان الفنان حسين فهمي قد ظهر مع زوجته الجديدة في أول ظهور إعلامي رسمي لهما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث لم يعلن عن هذا الزواج بشكل رسمي إلا بعد فترة من الزواج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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