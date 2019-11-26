عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمان وأمريكا: بالحل السياسي يزدهر السلام والأمن في اليمن

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

بحث وزير الشؤون الخارجية لسلطنة عمان، يوسف بن علوي، مساء أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، اتفاق الرياض، الذي وقّعته حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.



واتفق الطرفان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي من شأنه وضع حد للصراع وضمان السلام والازدهار والأمن في اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية.

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وفي أوائل شهر نوفمبر الجاري، شهدت العاصمة السعودية التوقيع على اتفاق الرياض بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي والرئيس اليمني المؤقت.

وتطرق الوزيران خلال جلسة جمعتهما بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن، إلى العديد من الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولى والإقليمي.

وقال "بن علوي"، إن الإدارة الأمريكية حريصة على تحقيق توافقات فى المنطقة رغم الظروف والأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط.