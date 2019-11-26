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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيارة تفقدية لقائد اللواء الثاني عشر صاعقة لمواقع القوات الجنوبية بشقرة الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 قام أمس الاثنين، قائد اللواء الثاني عشر صاعقة العميد محمود العمري"أبو عامر"، بزيارة تفقدية إلى مواقع القوات الجنوبية في مدينة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.

Advertisements وخلال الزيارة، طالب "أبو عامر" الجنود والأفراد بالانضباط ناقلا لهم تحيات قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي وعلى رأسهم الرئيس عيدروس الزبيدي . و اطلع "أبو عامر" خلال الزيارة على جاهزية القوات في المدينة الساحلية مشيدا بجهودهم التي يقومون بها قيادة وأفراد . من جانبهم، عبر أفراد وقيادات القوات الجنوبية بمختلف تشكيلاتهم العسكرية عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة .

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