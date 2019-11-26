عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نشاط مكثف لمواجهة حمى الضنك بالمكلا صور

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ضمن الحملة التوعوية ضد مرض حمى الضنك بمدينة المكلا، دشن اليوم الاثنين، المدير العام لمكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحل حضرموت رياض حبور الجريري ،دورة تدريبية لعدد من المتطوعين بأحياء مدينة المكلا، وذلك لتوعية المواطنين عن مسببات حمى الضنك وطرق الوقاية منها.



وقال المدير العام لمكتب وزارة الصحة ، إن العمل الميداني للتوعية بمسببات حمى الضنك سيستمر لمدة 10 أيام متوالية عبر جملة من الأنشطة التوعوية والزيارات المنزلية والتفتيش عن بؤر البعوض والتخلص منها.

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وبحسب المدير العام، فأن العمل الميداني سيشمل أيضا التوعية في التجمعات السكانية وتفعيل دور التوعية الصحية في المساجد والمنابر وتوزيع "البوسترات" وتفعيل دور الإذاعات المدرسية والمجتمعية.

و طالب الجريري المتدربين بضرورة الاستفادة القصوى من التدريب ونقل المعارف لأكبر عدد سكاني داخل مديرية المكلا للحد من انتشار حمى الضنك والتوعية بالقضاء على مسبباتها.

وأكد أنه تم تنفيذ دورة تدريبية مماثلة الشهر الماضي في مديريتي الشحر والريدة وقصيعر، تم من خلالها توعية المواطنين عبر الاستراتيجية المرسومة والوصول للمستهدفين الفعليين والبالغ عددهم 41036 نسمة وكذلك القضاء على العديد من بؤر المياه الراكدة .