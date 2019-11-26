عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقطة ارتباط الخامري ترصد أبرز الانتهاكات الحوثية ليوم الإثنين

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

الخليج 365

استمرارا لانتهاكات المليشيات الحوثية، قامت نقطة الارتباط المشتركة الأولى التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية في الخامري شرق مدينة الحديدة، برفع بلاغ بقيام مليشيات الحوثي بخروقات وتصعيدات غير مسبوقة اليوم الاثنين .



وقالت النقطة المشتركة الأولى في بلاغها، أن المليشيات الحوثية قامت بشن عمليات قصف مدفعي استخدمت فيها مدفعية الهاون والدبابات والعربات المصفحة والأسلحة المتوسطة والقناصة .

وجاءت الخروقات الحوثية التي رصدتها نقطة ارتباط الخامري كالتالي :

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عند الساعة 4:46 مساء قامت مليشيات الحوثي بإطلاق 5 قذائف هاون وقذيفتي مدفعية من خلف جامع الوحيين .

عند الساعة 4:50 مساء أطلقت مليشيات الحوثي 20 طلقة عيار 12.7 قناص من الصوامع .

عند الساعة 5:00 مساء قامت مليشيات الحوثي بالقصف على مواقع القوات المشتركة بالدبابة بحوالي 5 قذائف وأطلقت حوالي 250 طلقة من رشاش متوسط عيار 12.7 على مواقع القوات المشتركة من الدفاع الساحلي .

الساعة 5:05 مساء، قامت المليشيات باستخدام عربة مصفحة لإطلاق النيران على مواقع متفرقة للقوات المشتركة .

5:10 مساء قامت مليشيات الحوثي بإطلاق نيران مكثفة على مواقع القوات المشتركة من عربة مصفحة واستمر إطلاق النار إلى وقت الغروب .