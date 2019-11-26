اليوم .. نشر أول تقرير رسمي بشأن جريمة اغتيال الشهيد الحمدي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

قال مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع انه سيتم نشر التقرير الرسمي الاول بشأن جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي اليوم الثلاثاء. واضاف العميد سريع ان التقرير يحتوي على تفاصيل مهمة من حق شعبنا ان يطلع عليها. واشار الى ان سبب التأخر في نشر التقرير يعود الى الحصول على معلومات جديدة ومهمة . واكد ان نشر التقرير الرسمي الاول بشان جريمة اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي يعد استجابة للمطالب الشعبية الكبيرة بالكشف عن ملابسات القضية والضالعين فيها .

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