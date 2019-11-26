شاهد : المنطقة العسكرية الرابعة تعلن رفع درجة الاستعداد القتالي (وثيقة)

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل ..وكالة رويترز .. تفجر مفاجاة مدوية عن اعتقالات جديدة بينهم نساء في السعودية .. تطال نشطاء ومثقفين في حملة “مسعورة” لـ ولي العهدالسعودي الحوثيون يعلنون مقتل المئات من الجنود بينهم سعوديين وإماراتيين في المخاء ويتوعدون التحالف القبض على امرأة يمنية .. بتهمه خطف البنات وسرقتهن في عدن مسئول يمني .. يكشف رسميا حقيقة التوجه لاعلان محافظة يمنية جديدة

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