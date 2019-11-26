شكرا لمتابعة خبر عن القبض على امرأة يمنية .. بتهمه خطف البنات وسرقتهن في عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المنطقة العسكرية الرابعة تعلن رفع درجة الاستعداد القتالي (وثيقة) عاجل ..وكالة رويترز .. تفجر مفاجاة مدوية عن اعتقالات جديدة بينهم نساء في السعودية .. تطال نشطاء ومثقفين في حملة “مسعورة” لـ ولي العهدالسعودي الحوثيون يعلنون مقتل المئات من الجنود بينهم سعوديين وإماراتيين في المخاء ويتوعدون التحالف مسئول يمني .. يكشف رسميا حقيقة التوجه لاعلان محافظة يمنية جديدة

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