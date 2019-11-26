توقعات طقس اليمن خلال ثلاث أيام قادمة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي “الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” على صفحته بالفيس بوك عن طقس اليمن و يقول بحسب صور وخرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من يوم الاثنين 25 نوفمبر 2019 لثلاث أيام قادمة تشير الى إستمرار في هطول الأمطار الرعدية المتفرقة الخفيفة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية و الجنوبية والاحواض الجبلية بينما تكون الأمطار بين خفيفة الى متوسطة الشدة على المرتفعات الجبلية والسهول والسواحل الغربية وبالنسبة لدرجات الحرارة شبه إستقرار لدرجات الحرارة الصغرى لتكون مقاربة نفس المستويات للأيام السابقة .

منوهاً الى الاحتماء من مخاطر الأمطار الرعدية و الابتعاد عن مجاري السيول ونوه السائقين من انخفاض الرؤية الافقية بسبب الأمطار أو الضباب وننوه العاملين في الأماكن المكشوفة ليلا وفي الصباح الباكر الى الاحتماء من الأجواء الباردة، ودعى لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.