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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي يؤكد إلتزامه بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض
الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
الخليج 365
شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء الاثنين، اجتماعا بين الدكتور ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيس وحدة شؤون المفاوضات مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم.
وبحث الاجتماع، آفاق العملية السياسية الشاملة التي وفرها نجاح توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية .
وأكد الدكتور الخبجي خلال اللقاء، التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ كافة بنود الاتفاق ، مثمنًا الجهد الكبير والمتميز الذي قام به الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى هذا الاتفاق.
وتم الاتفاق خلال اللقاء الذي حضره علي عبد الله الكثيري، والمهندس عدنان الكاف، عضوا هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، على تكثيف التواصل بين مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي خلال الأسابيع القادمة.
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