شكرا لمتابعة خبر عن رد ناري لـ’’جل الزنداني’’على منتقديه من في قلبه مرض لن يصدق (شاهد ماذا قال) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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