شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن حسناء يهودية تفاجئ الشيخ المغامسي بهذا السؤال الصادم عبر إتصال وعلى الهواء مباشرةً ..شاهد كيف كان الرد من الشيخ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، على سؤال من مُتصلة ببرنامج “الأبواب المتفرقة” على قناة “MBC”، حول مدى جواز تنفيذ طلب خادمة لديها بزيارة المسجد النبوي. وتساءلت السيدة عن مدى إمكانية تنفيذها رغبة عاملة غير مسلمة لديها بزيارة ودخول المسجد النبوي.

ورد على ذلك، أوضح “المغامسي”، أنه لا يجوز لها أن تُدخلها المسجد النبوي طالما أنها لم تسلم. جديد الخليج 365: Advertisements وأضاف: إذا أرادت أن تؤثر فيها فيمكن أن تجعلها قريبة من المسجد بحيث تسمع قراءات المشايخ وأصوات الصلاة في الفجر والعشاء والأذان والإقامة، ومشاهد دخول وخروج الفتيات والشبان من المسجد. عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي

شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/VP0a3vdoYb — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 23, 2019 "> "> الأبواب المتفرقة✔@alabwab عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي

شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي

شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/VP0a3vdoYb — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 23, 2019 15 عاملة غير مسلمة تطلب من مخدومتها زيارة ودخول المسجد النبوي

شاهد رد الشيخ صالح المغامسي#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/VP0a3vdoYb — الأبواب المتفرقة (@alabwab) November 23, 2019 Twitter Ads info and privacy See الأبواب المتفرقة's other Tweets

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