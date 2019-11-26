شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة امرأة وطفل بقصف للحوثيين شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 شنت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران قصفا بمختلف أنواع الأسلحة على منازل المواطنين في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر محلية " إن ميلشيا الحوثي المتمردة استهدفت بمختلف الأسلحة منازل المواطنين في قرى سكنية غربي مديرية قعطبة، شمالي المحافظة". Advertisements وأضافت المصادر" أن مليشيا الحوثي قصفت، بالهاونات منطقة “صبيرة”، ووادي “أحوال مقبل”، في مديرية قعطبة". وذكرت المصادر " أن القصف أسفر عن إصابة المواطنة أشجان عبدالرحمن، والطفل ردفان فضل صالح، بجروح بليغة، بالإضافة إلى أضرار جسيمة في منازل المواطنين".

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