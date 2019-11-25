أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2019 وهي كالتالي:

"وضاح الدبيش" يشن أعنف هجوم على الحوثي والمبعوث الأممي.. ويكشف حجم ثروة الأخير https://www.elyamnelaraby.com/437290/ "الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الثلاثاء https://www.elyamnelaraby.com/437292/ بالصور.. شرطة السير تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس في تعز https://www.elyamnelaraby.com/437297/ الحوثية تمتنع عن استقبال المبعوث الأممي https://www.elyamnelaraby.com/437300/ حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/437302/ بلاغ من نقطة الارتباط المشتركة الأولى بالحديدة بخروقات الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/437303/ الكثيري يخرج عن صمته ويرد غاضبا على شائعات تقسيم حضرموت.. ماذا قال؟ https://www.elyamnelaraby.com/437306/ أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/437307/ التوقيع على محضر إنشاء لسان بحري تجاري في مديرية قشن https://www.elyamnelaraby.com/437312/ Advertisements الكثيري يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن ويبحث التدخلات الاغاثية والتنموية https://www.elyamnelaraby.com/437313/ البحسني يناقش مع وفد الصندوق العربي للتنمية مجموعة من المشاريع بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/437314/ المحافظ البحسني يطلع على نشاط هيئة الإستثمار ويؤكد اهتمام السلطة بالمستثمرين https://www.elyamnelaraby.com/437315/ المحافظ البحسني يتفقد أعمال إعادة تأهيل مباني ديوان المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/437316/ افتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بوادي المسيلة https://www.elyamnelaraby.com/437317/ البحسني يكرّم قيادة ومنتسبي إدارة مكافحة المخدّرات بحضرموت https://www.elyamnelaraby.com/437318/ العميد البحسني يطمئن على صحة القائم بأعمال مدير أمن غيل باوزير https://www.elyamnelaraby.com/437320/ رئيس الحكومة يوجه بصرف كافة المرتبات المتأخرة https://www.elyamnelaraby.com/437324/ بالصور.. اتلاف كبيرة كبيرة من المواد المخدرة في سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/437325/ الزُبيدي يلتقي المبعوث الخاص لمملكة السويد وسفراء من الاتحاد الاوروبي https://www.elyamnelaraby.com/437326/ اجتماع يناقش التطور العمراني الكبير في مديرية شحن https://www.elyamnelaraby.com/437329/

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