اجتماع يناقش التطور العمراني الكبير في مديرية شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

ناقش اجتماع صباح اليوم الاثنين برئاسة مدير عام مديرية شحن الشيخ محمد بن محمد زعبنوت وضم المهندس احمد عيسى رعفيت مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في محافظة المهرة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية سير عمل مكتب الهيئة العامة للاراضي في المديرية واوجه الصعوبات التي تواجهه والعمل على حلها ومعالجتها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطور العمراني الكبير الذي تشهده المديرية والذي ساهم في إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية مما جعل المديرية تحقق نقلة نوعية كبيرة باعتبارها بوابة اليمن الشرقية المحادية لسلطنة عمان.

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من جانبه ثمن مدير عام مديرية شحن الزيارة التي قام بها مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني للمديرية، مؤكدا تعاون السلطة المحلية بالمديرية بمايسهم في انجاح سير اداء المكتب.

بدوره ابدى مدير عام مكتب الهيئة العامة للاراضي والتخطيط العمراني بالمحافظة عن عظيم شكرة للدور الذي يقدمة مدير عام مديرية شحن ومدير فرع الهيئة في مديرية شحن من التسهيلات الدائمة المقدمة للمستثمرين من أبناء المديرية والمحافظات الاخرى وكذا المستثمرين من خارج الوطن والمحافظة على الحجوزات الحكومية والحد من البناء العشوائي.

حضر الاجتماع الأخوة سعيد سهيل زعبنوت مدير مكتب الهيئة العامة للاراضي بالمديرية ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق في المديرية الشيخ سالم سعيد العيسي.