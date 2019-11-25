الزُبيدي يلتقي المبعوث الخاص لمملكة السويد وسفراء من الاتحاد الاوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - عدن

التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، المبعوث الخاص لمملكة السويد سعادة السفير بيتر سيمنبي، ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى اليمن سعادة السفير هانس جروندبرج، وسفير مملكة السويد لدى الامارات سعادة هنريك لاندرهولم، ورئيس قسم الشؤون السياسية والصحافة والإعلام ونائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن السيد ريكاردو فيلا.



وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية بعد اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية الشقيقة، والفرصة التي شكلها هذا الاتفاق ليكون انطلاقة حقيقية نحو عملية سلام شاملة، وكذا سبل التنسيق والتعاون المشترك بين دول الاتحاد الاوروبي والمجلس الإنتقالي الجنوبي بما يعزز السلام والاستقرار في بلادنا.

كما ناقش اللقاء الملف الإنساني والتنموي، وضرورة خلق كافة التسهيلات اللازمة لمعالجة الوضع الإنساني في الجنوب وفي الشمال على حد سواء، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل دور المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد ليتسنى للاتحاد الاوروبي والدول الراعية تنفيذ برامج الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي.

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أشاد اللقاء بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اجل السلام، وكذا جهود الامم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص للامين العام السيد مارتن غريفيث، وقد ناقش اللقاء فرص السلام للحل، وأكد على ضرورة بناء الثقة بين الأطراف والدخول بعملية سياسية شاملة وناجحة.

من جانبه أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي على ان اتفاق الرياض يعد إنجاز تاريخي سينقل الجنوب إلى مرحلة متقدمة من العمل السياسي والإداري، مضيفاً ان الملف الإنساني والتنموي والخدماتي يعد من أولويات المجلس في المرحلة القادمة،

مشيرا إلى ان الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي سيشاركون في المراحل القادمة بما يضمن حقهم في تقرير مصيرهم ومستقبلهم السياسي. بدورهم، عبروا سعادة مبعوث وسفراء دول الاتحاد الأوربي عن بالغ سرورهم باللقاء مع الرئيس القائد عيدوس الزبيدي، مؤكدين على دعمهم للسلام والخطوات السلمية التي يسير فيها المجلس الانتقالي الجنوبي.

حضر اللقاء، نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي، محمد الغيثي، والناشط السياسي الجنوبي عمر علي سالم البيض.