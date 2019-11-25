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شاهد.. فنانة شهيرة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - مجلة الإعلامي@themediamagazin

أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.

وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى

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