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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فنانة شهيرة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مجلة الإعلامي✔@themediamagazin
أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.
وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى
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أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.
وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى pic.twitter.com/S9JNu4aKUG
Advertisements— مجلة الإعلامي (@themediamagazin)
أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.— مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 25, 2019
وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى pic.twitter.com/S9JNu4aKUG
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أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.— مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 25, 2019
وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى pic.twitter.com/S9JNu4aKUG
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