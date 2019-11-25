شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فنانة شهيرة تلحق بـ حلا شيحة وصابرين وتظهر بإطلالة مثيرة بعد 27 عاما على توبتها (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجلة الإعلامي✔@themediamagazin

أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.

وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى

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أطلت الفنانة المصرية المعتزلة #شهيرة بإطلالة شبابية دون أن ترتدي الحجاب اعتمدت فيها على الأسلوب الكاجوال من حيث الأزياء وتسريحة الشعر والمكياج.



وظهرت شهيرة في صورة نشرتها خبيرة التجميل إيمان يسري عبر حسابها في #إنستقرام بملابس عملية تتألف من بنطلون جينز وجاكيت جينز .#الإعلامى pic.twitter.com/S9JNu4aKUG — مجلة الإعلامي (@themediamagazin) November 25, 2019

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