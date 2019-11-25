عــــاجل : تطورات متسارعة هذا مايحدث الان في عدن ومحيطها بعد إجراءات خطيرة قام بها الانتقالي (تفاصيل...

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الأثنين عن حالة توتر كبير واستياء لدى الشرعية اليمنية بعد احتجاز المجلس الانتقالي الجنوبي لقائد عسكري كبير في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. جديد "الخليج 365" Advertisements وذكرت المصادر" أن حالة توتر كبيرة جارية نتيجة ما أقدم عليه المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الساعات القليلة الماضية". وأضافت المصادر" أن القوات الحكومية تعقد اجتماعات طارئة مع قيادات عسكرية لمناقشة أمر احتجاز أركان محور تعز قائد اللواء 170دفاع العميد عبدالعزيز المجيدي في نقطة الحديد شمال عدن". وأوضحت المصادر أنه قد تصدر الشرعية توجيهات صارمة بشأن العملية التي اقدم عليها الانتقالي وتخل باتفاق الرياض الأخير. ولفتت المصادر إلى أن تحركات تجري للقوات الحكومية وتأهب ورفع الجاهزية القتالية لقواتها وأجهزتها الأمنية جنوب البلاد.

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