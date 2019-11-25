الإندبندنت البريطانية تؤكد: الإمارات لا زالت بعدن والإنتقالي هو المسيطر وحكومة المرتزقة في خبر كان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن



كشفت صحيفة بريطانية عن فشل ما يسمى بإتفاق الرياض، مشيرة الى أن محافظة عدن ما تزال بأيدي مليشيات الامارات، فضلاً عن أن الاخيرة محتلة للمحافظات الجنوبية حتى اليوم.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن مرتزقة الإمارات في عدن يكذبون بادعائهم أنهم قاموا بتسليم مقرات ومؤسسات الدولة في عدن وفقاَ لاتفاق الرياض الموقع في الخامس من شهر نوفمبر الجاري.. مؤكدة أن الانتقالي لا يزال يفرض سيطرته على عدن ومؤسسات الدولة، وأن عملية التسليم كانت مسرحية وادعاء غير صحيح.

وأشارت الصحيفة في تقريرها حول عدن إلى استخدام الإمارات لافتات كاذبة طوال مشاركتها في الغدوان على اليمن، ومن ضمنها الإدعاء بأنها سحبت قواتها من اليمن. مبينة أن الانسحاب الإماراتي كان انسحاباً “شكلياً” فقط وأنها باقية على الأرض.

كما هاجم التقرير البريطاني طرف الفار هادي بالقول: “عودنا أطراف الصراع في عدن على اختلاق الأكاذيب، ومن أبرز تلك الأكاذيب ادعاء طرف ما الانسحاب من المواقع التي يسيطر عليها وفقاً لاتفاق سابق، ولكن ما يجري لاحقاً هو أن مقاتلي هذا الطرف يعودون إلى نفس المواقع بعد ارتدائهم زياً مختلفاً”.

وأضاف: ” من الأمثلة القوية على هذا أكذوبة عودة حكومة هادي إلى عدن في نهاية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مع الانفصاليين المدعومين من الإمارات. في الواقع، لم ينسحب الانتقالي من المؤسسات الحكومية بعدن ولا يزال يسيطر فعلياً على المدينة”.