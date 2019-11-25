شكرا لمتابعة خبر عن قائد لواء عسكري بارز في الحماية الرئاسية .. يغضب الانفصاليين ويحظى باستقبال شعبي كبير في العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المجلس االانتقالي يقرع طبول الحرب ويتحدى السعودية والشرعية ويحشد لاقتحام قصر معاشيق ويصعد ضد الحكومة ورئيسها بماذا حذرت سفارة اليمن بماليزيا؟ عاجل و خطير جدآ : حزب الله يباغت الجميع ويرفض جميع الشروط ويرفع راية التحدى ضدأمريكا .. ويعلن شروط الحكومة الجديدة في لبنان دجال يطلب من شقيقين ذبح اخوهما وتقديمه قربانا للجن مقابل هذا العرض المغري الذي تسيل له اللعاب ..شاهد بالصور النهاية الكارثية والمرعبة كيف كنت

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