تعز: شباب بلا حدود تدشن حملة "16 يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة

دشن، صباح اليوم في مدينة تعز، حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي تنفذه منظمة شباب بلا حدود للتنمية وبتمويل من RNW الاعلامية.

حفل التدشين أقيم في مدرسة زيد الموشكي للبنات، والتي تعد واحدة من أكبر مدارس البنات في محافظة تعز، من خلال اقامة نشاط اليوم المفتوح في المدرسة، والذي تخلله اذاعة مدرسية، ومسرحية توعوية، وكذا أنشطة أخرى.

وأوضح تمام الشيباني المدير التنفيذي لمنظمة شباب بلا حدود، أن هذا النشاط يأتي تعبيرا بأهمية مناصرة حقوق المرأة في اليمن، واحتفاء بيومها العالمي.

وأشار إلى أن هذه الحملة ستستمر لمدة 16 يوم، وستتضمن العديد من الأنشطة التوعوية الميدانية كالأيام المفتوحة في مدارس البنات بالمحافظة، وكذا اقامة ماراثون شبابي يدعو لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وكذلك التعريف بالمساحات الامنة ودورها في استقبال النساء وتوفير الأمان والحماية لهن.

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من جهتها، قالت علا السقاف منسق المشروع، إن "الحملة تهدف الى نشر ثقافة مناهضة العنف ضد المرأة، وكافة اشكال التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي، وكذا كيفية أشراك المرأة في اليات بناء السلام في اليمن بشكل عام".

جدير بالذكر بأن العالم يحتفي سنويا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ال 25 من نوفمبر من كل عام، وتقام حملة "16 يوم"إبتداءً من 25 نوفـمبر، وهـو اليـوم العـالـمـي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى 10 ديسـمبـر، وهو يوم حقوق الإنسان، وتهدف لمناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.

وتتضمن الحملة، أنشطة وفعاليات متنوعة تدعو العالم للقضاء على ممارسات العنف ضد النساء والفتيات، وقد بدأت الحملة في عام 1991 بواسطة معهد المرأة العالمي الأول للقيادة.