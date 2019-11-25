محافظ سقطرى يدعو مدراء المصارف والبنوك لتسهيل الخدمات للمواطنين

حث محافظ سقطرى رمزي محروس مدراء المصارف وفروع البنوك بالمحافظة على مضاعفة جهودهم لتقديم خدمة مصرفية أفضل للمواطنين.
وأكد محروس خلال لقائه اليوم الإثنين، مدراء فروع البنوك والمصارف؛ كاك بنك، والكريمي، والبسيري، بديوان المحافظة بمدينة حديبو؛ أن السلطة المحلية حريصة على تيسير مهام وتذليل الصعاب أمام البنوك والمصارف بسقطرى لما فيه تطوير العمل المصرفي وتوفير خدمات مصرفية مميزة.
من جانبهم أكد مدراء فروع البنوك والمصارف في العاصمة حديبو على تقديم تيسيرات جديدة للمواطنين المتعاملين مع فروع البنوك والمصارف في الجزيرة.
وجدد المدراء التأكيد على اعتزامهم وضع خطط لزيادة مكائن الصراف الآلي التي توفر على العملاء مشقة الوقوف وانتظار الخدمات من الموظفين المختصين بشكل روتيني رتيب.
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