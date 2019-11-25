تعز: وكيل المحافظة يوجه بإيقاف البناء في أراضي الأوقاف وحديقة الحصب

وجه وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، الاثنين، بسرعة إيقاف البناء وإزالة الاستحداثات في أراضي الأوقاف وحديقة الحصب بالمحافظة وضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك خلال زيارته ومعه مدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي، الى "شعب الشامي" في حبيل سلمان" بمساحة (4000) قصبة، ووجه بإيقاف استحداثات البناء كونها أراضي أوقاف ويتم التصرف فيها خارج القانون. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

وكلف المخلافي، دورية أمنية لحراسة المكان حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية.كما شملت الزيارة "حديقة الحصب" وتم إيقاف جميع إجراءات البناء.

ووجه الوكيل المخلافي كلا من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال برفع مذكرة عاجلة للنيابة للحصول على أمر قضائي بإزالة جميع المباني داخل سور الحديقة .

