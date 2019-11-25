العميد البحسني يطمئن على صحة القائم بأعمال مدير أمن غيل باوزير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - المكـلا اطمأن نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني، مساء اليوم، على صحة القائم بأعمال مدير أمن مديرية غيل باوزير النقيب أحمد محروس بارشيد الذي يرقد في مستشفى البرج إثر تعرضه لحادث مروري ومرافقيه.

وخلال الزيارة نقل العميد غيثان البحسني تمنيات قيادة الأمن وكافة منتسبيه للنقيب محروس بارشيد ومرافقيه بالشفاء العاجل ودوام الصحة الوفيرة، موجهاً بعلاجه على نفقة الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.

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