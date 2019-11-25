افتتاح مدرستين للتعليم الأساسي بوادي المسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المهرة

أفتتح وكيل محافظة المهرة المشرف على قطاع التعليم الشيخ صالح محمد عليان ، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير مبخوت هراش ، ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية بحضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى المهندس محمد بن محمد الديلمي ، ومدير عام مديرية المسيلة الأستاذ فضل صلاح الدحيمي ، اليوم الاحد 24/نوفمبر /2019م مدرستي حروثي التابعة إدارياً لمدرسة تهير ، ومدرسة المضيق التابعة إدارياً لمدرسة الطبري بدحسويس بوادي المسيلة ، بدعم الصندوق الإجتماعي للتنمية فرع المكلاء .



وبعد قص شريط الإفتتاح لكلتا المدرستين عبر الوكيل بن عليان إصالة عن نفسه ونيابة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت عن سعادته بإفتتاح هذين الصرحين العلميين الهامين بوادي المسيلة ، وأنه فخور بمخرجات التعليم في الوادي ، مؤكداً إن إهتمام السلطات المحلية لن يتوقف عن هذا الحد بل سيسعون مستقبلا أن تكون هناك مرحلة تعليم أساسي للصفوف 1-9 تليها مرحلة التعليم الثانوي بإذن الله تعالى ، وأن الأمم لا ترتقي إلا بالتعليم والمثابرة ، داعياً كل الجهات ذات العلاقة تحمل المسؤلية في تذليل كافة الصعاب لمعلمي وطلاب مدارس وادي المسيلة .

فيما عبر الأستاذ سمير هراش عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تبذلها السلطة المحلية بالمحافظة لقطاع التعليم وأن هذه الزيارة للوادي تشمل عدة أهداف إلى جانب مراسيم الإفتتاح وأن طلاب وادي المسيلة طلاب الفطرة ويتميزوا بالذكاء وأنه سيولي كل إهتمامه بمدارس الوادي خاصة والمحافظة عامة.

كما شكر المهندس محمد الديلمي شيوخ وأعيان وشباب وطلاب الوادي على تحملهم وصبرهم ومساعدتهم الكبيرة للصندوق في إنجاز المشروع بالدقة والزمن المطلوبين وأن الصندوق لن يتوقف عطاؤه عن هذا الحد بل ستكون له صولات وجولات في كافة المجالات التنموية بالوادي والمحافظة .

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وعبر الأستاذ فضل الدحيمي في كلمته عن سعادته البالغه بهذه الإنجازات التي حققها الصندوق الإجتماعي للتنمية في وادي المسيلة وتعاون الأهالي بالشكل المطلوب وأن أكبر مكسب لنا اليوم هو حضور معالي الشيخ عليان وإفتتاحه لهذا المشروع الهام ، كذلك حضور الهامة التربوية الأستاذ هراش وأنها فرصة ذهبية للسلطة المحلية وأبناء الوادي أن ترى و تنقل متطلبات وإحتياجات المديرية لقطاع التعليم ومقومات البنية للمديرية.

وفي نهاية المراسيم تم توزيع الشهادات التقديرية لكل الجهات الرسمية والشخصيات الإجتماعية المساهمة في إنجاح هذا المشروع .

من جانبه قام الوكيل بن عليان برفقة الأستاذ سمير ، والأستاذ فضل الدحيمي والأستاذ سالم أحمد مول الدويلة رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي بالمسيلة ، والأستاذ مبارك خميس مدير إدارة التوجيه و التقييم التربوي بالمحافظة ، والأستاذ عيسى القميري رئيس قسم الخارطة المدرسية بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة ، والأستاذ سالم بريدان العامري مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية ، ورؤساء الأقسام بمكتب التربية بالمديرية ، بزيارة إلى مدارس الوادي والإطلاع على سير العمل وإحتياجات المدارس وتم الجلوس مع الإدارات المدرسية والمعلمين وتدوين تلك المطالب الملحة ، كذلك تمت زيارة مدرسة الفقيد سعيد نصيب بمنطقة العيص والتجول في صفوفها القديمة والتي تشكل خطر على سلامة الطلاب والمعلمين والمعلمات وصفوف الروضة ومحو الأمية .

وفي ختام الزيارة إلتقاء سيادة الوكيل مع الشيوخ والأعيان والأهالي مذكراً إياهم بأهمية العلم والتعليم شاكرا لهم حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة مؤكداً أن مطالبهم الخدماتية والتنموية مشروعة وتعتبر أقل الحقوق التي يمكن الحصول عليها ، وأنه لن يألو جهداً في المتابعة وإن شاء الله سترى هذه المطالب النور .

حضر التدشين مهندسوا ومشرفوا الصندوق الإجتماعي للتنمية وأهالي مناطق وادي المسيلة .