البحسني يناقش مع وفد الصندوق العربي للتنمية مجموعة من المشاريع بساحل حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مع وفد من الصندوق العربي للتنمية صباح اليوم بمكتبه بالمكلا، آليات تفعيل العمل في المرحلة الثانية من ميناء الشحر، وبدء العمل في بناء جسر منطقة غرير غرب المكلا.

Advertisements واوضح مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا بوزارة الأشغال العامة والطرق ياسين الصبري والاستشاري وليد النصاري، بأن الصندوق العربي للتنمية سينفذ مشروع جسر منطقة غرير الذي تضرر بشكل كلي جراء الامطار والسيول الذي ضربت المحافظة خلال السنوات الماضية، كما سينفذ كذلك مشروع المرحلة الثانية لميناء الشحر على صيانة قوارب الصيد وصناعة القوراب وانشاء مصنع للثلج وإقامة صالات مزاد وأرصفة بالإضافة الى ملحقات أخرى. حضر اللقاء المدير التنفيذي للوحدة الفنية لإدارة المشاريع بحضرموت الدكتور زكريا بكير.

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