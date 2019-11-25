الكثيري يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن ويبحث التدخلات الاغاثية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك تشيول تدخلات كوريا الجنوبية الاغاثية و التنموية و مشاريعها في اطار دعمها لليمن .



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و اشاد الوكيل الكثيري بحجم و مستوى العلاقات الثنائية التي تجمع بين بلادنا و كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة من خلال برامج كوريا الجنوبية التنموية و الاغاثية خصوصا في الفترة الحالية نتيجة تضرر بلادنا من الحرب الحالية .

و عبر الكثيري عن أمله في ان تمتد التدخلات التنموية الكورية الجنوبية الى مناطق وادي حضرموت و الصحراء من خلال مساعدة المواطنين و النازحين و تنفيذ برامج دعم الصحة والتعليم الاساسي والجامعي و المهني و دعم صندوق النظافة و التنمية الريفية في اطار مشروع كوريا في مساعدة اليمنيين .

بدوره اكد السيد باك تشيول سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن حرص دولته على تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الاغاثية العاجلة و البرامج التنموية التي تستهدف المواطن اليمني و تهدف لرفع مستوى معيشته مضيفا الى ان سفارته ستدرس جملة من التدخلات والبرامج التنموية واحتياجات وادي حضرموت و الصحراء لضمها للمناطق المستهدفه في هذه المشاريع .