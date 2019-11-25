التوقيع على محضر إنشاء لسان بحري تجاري في مديرية قشن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 الخليج 365 - المهرة جرى اليوم في محافظة المهرة التوقيع على محضر تسليم موقع لإنشاء لسان بحري لتصدير الأحجار المعدنية في منطقة رأس شروين مديرية قشن الساحلية .

وجرت عملية التوقيع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر، بين مدير عام الهيئة العامة المساحة والتخطيط العمراني م. أحمد عيسى رعفيت ومؤسسة موانئ البحر العربي . Advertisements ويتضمن المشروع مد لسان بحري على عدة مستويات تشمل إنشاء حاجز أمواج بطول 1000 متر ، و إنشاء رصيف بحري بطول 300 متر لتصدير الحجر الجيري بنظام B.O.T وغاطس 14 متر . وعبر نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد الرباكي عن أمله في أن تكون هذه الخطوه بادرة لتنشيط التجارة والاستثمار بمحافظة المهرة. وسينفذ المشروع من قبل شركة اجهام للطاقة و التعدين في منطقة رأس شروين بمديرية قشن . حضر عملية التوقيع مدير ميناء نشطون سعيد سعد كريس ومدير عام مديرية قشن فيصل أحمد حازم الجدحي.

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