مسؤول يمني يكشف عن فساد المنظمات الدولية العاملة في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن عبدالمحسن طاووس، الاثنين، استمرار المنظمات الدولية بالعبث بأموال المانحين دون حسيب أو رقيب، نافيا الأرقام التي توردها بعض المنظمات في تقاريرها عن حجم الانفاق على العمل الإنساني في اليمن.

وأوضح طاووس أن الهيئة الوطنية قامت بضبط مسار العمل الإنساني وتوجيه التمويل بما يلبي الاحتياج اليمني، معتبرا أن استنفار المنظمات سببه ضبط مسار العمل الإنساني من قبل الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية.

ونفى أمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية الأرقام التي توردها بعض المنظمات في تقاريرها عن حجم الانفاق على العمل الإنساني في اليمن.

وأشار إلى هناك مشاريع تم إيقافها لأنها تمس بقيم وأخلاق اليمنيين وسيتم كشفها قريبا، لا فتا إلى أن المنظمات أصبحت تقيم دورات سرية لاستهداف أبناء الشعب اليمني في أخلاقه وقيمه.

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ونوه إلى وجود منظمات تقيم دورات لاستهداف وعي الطفل، مشيرا إلى أنه تم ضبط دورة للمنظمات في ميدان السبعين تستهدف الشباب والشابات في أخلاقهم

وبين عبدالمحسن طاووس أنه تصرف لليمن 11 مليون لتر بنزين شهريا لليمن لا تصل منها من قبل المنظمات سوى 3 مليون لتر.

وأكد أن الكثير من الأدوية التي تحضرها المنظمات تصل منتهية الصلاحية.

ولفت إلى أن المنظمات الدولية تقوم بأكل الأموال التابعة للآجئين ولم تفي بوعودها بنقلهم إلى بلدانهم.