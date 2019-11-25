أمن ساحل حضرموت يختتم دورة التحقيقات الجنائية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

أختتمت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، صباح اليوم الاثنين، الدورة التدريبية المتخصصة في التحقيقات الجنائية، والتي استهدفت 56 من أفراد وضباط التحقيقات العاملين في أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة.



وخلال حفل الاختتام ألقى نائب المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان البحسني كلمة نقل خلالها تحيات القيادة العامة للأمن والشرطة لكافة المتدربين، مؤكداً أهمية الدورة التي تأتي ضمن الرؤية العامة للأمن في تعزير العمل الأمني وتأهيل كوادره، ورفد إدارة الأمن بشبابٍ مؤهل وهذا يعد مكسباً كبيراً للأمن بشكل خاص ولحضرموت بشكل عام.

واستعرض العميد غيثان في سياق كلمته، جملة من النجاحات الأمنية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، وحالة الأمن والاستقرار الذي تشهده مديريات ساحل حضرموت بعد دحر الجماعات الارهابية منها في 24 أبريل 2016 بدعم لا محدود من دول التحالف العربي، الأمر الذي جعل هذه المديريات أنموذجاً للمحافظات المحررة.

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مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ومتابعته المستمرة لآلية العمل في المراكز والأقسام الأمنية وعملية تأهيل وتطوير كوادر الأمن في حضرموت بما يثبت دعائم الأمن والاستقرار.

بدوره قال مدير إدارة التدريب والتأهيل بأمن ساحل حضرموت الملازم شوقي بن عمرون أن هذه الدورة أتت ضمن دورات نوعية ستنفذها ادارة التدريب والتأهيل ضمن الخطة العامة لقيادة الأمن والشرطة الهادفة لتطوير وتأهيل الكوادر الأمنية.

وجرى في ختام الحفل تكريم المتدربين والمدربين وأعضاء السلك القضائي والنيابة العامة بشهادات تقديرية وتكريمية نظير مشاركتهم في انجاح الدورة المتخصصة في التحقيقات الجنائية.

حضر الحفل القاضي شاكر محفوظ بنش رئيس نيابة استئناف حضرموت، والعقيد محمد باغشوه مساعد مدير الأمن لشئون القوى البشرية، والعقيد عوض بن عكاس مساعد مدير الأمن لشئون الخدمات، والعقيد مرعي باخلعه مدير ادارة القيادة والسيطرة، والقضاة هاني بلحاف وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، وليد باعثمان وكيل نيابة الاموال العامة، وصالح علي السعدي عضو نيابة الاستئناف،وعدد من مدراء الادارات والأقسام والمراكز الأمنية.