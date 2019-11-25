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بلاغ من نقطة الارتباط المشتركة الأولى بالحديدة بخروقات الحوثيين

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

بلاغ من نقطة الارتباط المشتركة الأولى بالحديدة بخروقات الحوثيين

الحديدة - الخليج 365

رفعت نقطة الإرتباط المشتركة الأولى التي وضعتها لجنة المراقبة الأممية في الخامري شرق مدينة الحديدة بلاغ بقيام مليشيات الحوثي بخروقات وتصعيد غير مسبوق.

 

وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن بلاغ النقطة المشتركة الأولى أكد أن المليشيات قامت بشن عمليات قصف مدفعي استخدمت فيها مدفعية الهاون والدبابات والعربات المصفحة والأسلحة المتوسطة والقناصة.

 

 وفصل البلاغ العملياتي الخروقات التي قامت بها مليشيات الحوثي في إطار عمل نقطة إرتباط الخامري كالتالي :-

 

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 أنه عند الساعة 4:46 مساء قامت مليشيات الحوثي بإطلاق 5 قذائف هاون وقذيفتي مدفعية من خلف جامع الوحيين.

 

عند الساعة 4:50 مساء أطلقت مليشيات الحوثي 20 طلقة عيار 12.7 قناص من الصوامع.

 

عند الساعة 5:00 مساء قامت مليشيات الحوثي بالقصف على مواقع القوات المشتركة بالدبابة بحوالي 5 قذائف وأطلق حوالي 250 طلقة من رشاش متوسط عيار 12.7 على مواقع القوات المشتركة من الدفاع الساحلي.

 

وأضاف البلاغ أنه في الساعة 5:05 مساء قامت المليشيات بإستخدام عربة مصفحة للرماية على مواقع متفرقة للقوات المشتركة من موقع الشبكة.

 

 وفي الساعة 5:10 مساء قامت مليشيات الحوثي بإطلاق نيران مكثفة على مواقع القوات المشتركة من عربة مصفحة واستمر إطلاق النار الى وقت الغروب من يومنا هذا.

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