اخبار الخليج / اخبار اليمن

حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

عدن - الخليج 365

بث برنامج "بتوقيت عدن"، حديثا مهما مع اللواء الركن  أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على قناة الغد المشرق.

 

 

Advertisements

 وتحدث اللواء عن ما الذي تحقق حتى الآن من اتفاق الرياض والتطورات الأخيرة في الجنوب.

 

وعرض البرنامج  في تمام الساعة 7:30 بتوقيت عدن مساء اليوم الاثنين.

 

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا