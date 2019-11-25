حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

عدن - الخليج 365

بث برنامج "بتوقيت عدن"، حديثا مهما مع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على قناة الغد المشرق.



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وتحدث اللواء عن ما الذي تحقق حتى الآن من اتفاق الرياض والتطورات الأخيرة في الجنوب.

وعرض البرنامج في تمام الساعة 7:30 بتوقيت عدن مساء اليوم الاثنين.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.