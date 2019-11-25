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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حديث مهم لرئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
عدن - الخليج 365
بث برنامج "بتوقيت عدن"، حديثا مهما مع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي على قناة الغد المشرق.
وتحدث اللواء عن ما الذي تحقق حتى الآن من اتفاق الرياض والتطورات الأخيرة في الجنوب.
وعرض البرنامج في تمام الساعة 7:30 بتوقيت عدن مساء اليوم الاثنين.
وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.
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