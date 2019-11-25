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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تمتنع عن استقبال المبعوث الأممي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019
صنعاء - الخليج 365
ترجمت مليشيا الحوثي عن استيائها من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، وامتنعت عن استقباله.
وكان المبعوث، وصل أمس الأحد، إلى العاصمة صنعاء، وذلك بعد يومين من جلسة لمجلس الأمن، اتهم فيها مسئولون أمميون مليشيا الحوثى بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية.
وذكر راديو "مونت كارلو"، اليوم الإثنين، أنه فى حالة عدم تمكن جريفيث من الاجتماع بزعماء المليشيا، فسيكون ذلك بمثابة انتكاسة مبكرة لخطته المتفائلة باقتراب حل شامل للأزمة اليمنية.
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، قد وصل أمس إلى العاصمة اليمنية، التى تخضع لسيطرة مليشيا الحوثى الانقلابية.
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