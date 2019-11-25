شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. شرطة السير تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019 تعز - الخليج 365 دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة تعز بالشراكة مع رابطة رقي شباب - جامعة تعز، اليوم، حملة توعوية رفعت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع.

وبدأت الحملة التي تقام برعاية جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، مرحلتها الأولى اليوم من طلاب المدراس في مدينة تعز. Advertisements وتهدف الحملة إلى ترسيخ الوعي لدى الطلاب بالارشادات المرورية وأهمية الالتزام بها، للحد من الحوادث المرورية التي يصل ضحاياها على مستوى العالم ،بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، من عشرين إلى خمسين مليون مصاب سنويا.

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