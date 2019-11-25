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بالصور.. شرطة السير تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس في تعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

بالصور.. شرطة السير تدشن حملة توعوية لطلاب المدارس في تعز

تعز - الخليج 365

دشنت إدارة شرطة السير بمحافظة تعز بالشراكة مع رابطة رقي شباب - جامعة تعز، اليوم، حملة توعوية رفعت شعار السلامة المرورية مسؤولية الجميع.

 

وبدأت الحملة التي تقام برعاية جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، مرحلتها الأولى اليوم من طلاب المدراس في مدينة تعز.

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وتهدف الحملة إلى ترسيخ الوعي لدى الطلاب بالارشادات المرورية وأهمية الالتزام بها، للحد من الحوادث المرورية التي يصل ضحاياها على مستوى العالم ،بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، من عشرين إلى خمسين مليون مصاب سنويا.

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