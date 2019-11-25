"وضاح الدبيش" يشن أعنف هجوم على الحوثي والمبعوث الأممي.. ويكشف حجم ثروة الأخير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 نوفمبر 2019

خاص_الخليج 365

علق الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، على ممارسات ميليشيا الحوثي الإيرانية والتي قيدت تحركات مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، وجمّدت نقاط مراقبة التهدئة.



وقال وضاح في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بالنسبة لتقويض مليشيات الحوثي لحركة البعثة الأمم المتحدة المتواجدة على متن السفينة الراسية في ميناء الحديدة، فقد أصبح الجنرال أسيرا هو وفريقه أسيراً لدى لمليشيات الحوثي، مؤكداً حتي وصل الأمر إلى الاستنجاد بالمليشيات لادخال الطعام لهم والدعم لهم .

وطرح الناطق الإعلامي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي سؤالاً للأمم المتحدة وهو أسباب السكوت والتغافل الكبير على ما تقوم به مليشيات الحوثي.

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وكشف بأن المبعوث الأممي يستميت استماته كبيرة لمليشيات الحوثي لشرعنة مليشيات الحوثي، والتغاضي عنها.

وقال أصبح بقاء المبعوث الأممي هو الكارثة والعبء الكبير، فبوجودة زادت المعاناة و كثقت الحوثي من الطائرات المسيرة.

وأكد أيضا أن المبعوث الأممي تعرى تماماً أمام المجتمع الدولي والشعب اليمني على وجه الخصوص، فلم يبقى معه إلا الرحلات المكوكية وبانت نواياه الخبيثة، مؤكداُ بأن مليشيات الحوثي هي صاحبة القرار الأول والأخير على الأمم المتحدة برمتها.

وكشف وضاح الدبيش في تصريحات خاصة بأن المبعوث الأممي يلطخ تاريخ وسمعة الأمم المتحدة، قائلاً بأن ثروته تصل اليوم 10 مليون دولار يكسبها من معاناة الشعب.

واختتم حديثه بأن مليشيات الحوثي تتكأ على اتفاقية السويد، فاليوم تسرق الغذاء وتجرب صواريخ جديدة من المخا وتضربها من قلب صنعاء، وتدوس على ميثاق الأمم المتحدة واتفاق السويد، وقال بأن المبعوث الأممي هو العقدة التي أطالت مد المعركة ضد الحوثي.