شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شباب عرب قرب يحتشدون امام منزل الوزير الاماراتي "قرقاش" ويمسحون بكرامته الارض لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجأ وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور "انور قرقاش" باستقبال حافل في مستهل زيارته الحالية للندن . وبمجرد ترجله من السيارة الفارهة التي اقلته لمقر اقامته تعالت اصوات مقيمين عرب مستنكرة جرائم الامارات في اليمن وواصفة الوزير الاماراتي، بالمجرم. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة

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