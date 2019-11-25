ورد الان : الحقيقة الكاملة لـ خبر القبض على نجل الراحل "صالح" في كوريا الجنوبية (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نفى مصدر خاص لشبكة " أبابيل نت " الاخبارية الانباء التي تروج عن قيام السلطات كوريا الجنوبية بمطار سيؤول بالقاء القبض على نجل الراحل العميد خالد علي عبدالله صالح برفقة عبد الحافظ السمة رئيس شركة كمران. وقال المصدر ان مثل هذه الشائعات التي تروج لها مليشيات الحوثيين تأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثانية لانتفاضة ال2 من ديسمبر من لبث الشائعات من اجل تخفيف الغضب الشعبي ضد مليشيات الحوثيين. جديد "الخليج 365" Advertisements بالصور: منظر إبداعي فريد في سماء الرياض ... شاهد لأول مرة واشار المصدر ان مليشيات الحوثيين توجه ناشطيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الاخبار المغرضة والكاذبة فيما تتبنى مواقع موالية للمليشيات الحوثية بنشر الفبركة. واكد المصدر ان كل ما تم الترويج له بشأن نجل صالح والسمة لا اساس له من الصحة.. مؤاكدا بأن العميد خالد لم يسافر الى اي بلد ولا يزال في محل إقامته باحدى دول الخليج.

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